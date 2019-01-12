Arsenal West Ham United'a kaybetti
12 Ocak 2019, Cumartesi
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'a kaybetti

Arsenal West Ham United'a kaybetti

Ligin 22. haftasının açılış mücadelesinde , ağırladığı 'i tek golle geçti.

ekiplerinden , deplasmanda 'a 1-0 yenildi.

Ligin 22. haftasının açılış mücadelesinde West Ham United, Londra Olimpiyat Stadı'nda Arsenal'i konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi West Ham United, 48. dakikada Declan Rice'ın golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Son 4 lig maçında 4 puan alan Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı.

Puanını 31'e çıkaran West Ham United maç fazlasıyla 8'inci sıraya yükselirken, Arsenal ise 41 puanla 5'inci sırada kaldı.

  1. 12.1.2019 19:25
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