Arsenal West Ham United'a kaybetti
Ligin 22. haftasının açılış mücadelesinde West Ham United, ağırladığı Arsenal'i tek golle geçti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, deplasmanda West Ham United'a 1-0 yenildi.
Ligin 22. haftasının açılış mücadelesinde West Ham United, Londra Olimpiyat Stadı'nda Arsenal'i konuk etti.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi West Ham United, 48. dakikada Declan Rice'ın golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Son 4 lig maçında 4 puan alan Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı.
Puanını 31'e çıkaran West Ham United maç fazlasıyla 8'inci sıraya yükselirken, Arsenal ise 41 puanla 5'inci sırada kaldı.
- 12.1.2019 19:25
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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