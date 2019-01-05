İngiltere Federasyon Kupası'nda favoriler tur atladı
05 Ocak 2019, Cumartesi
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'nda favoriler tur atladı

İngiltere Federasyon Kupası'nda favoriler tur atladı

'nda , ve 4. tura çıktı.

'nun ardından görev getirilen Norveçli Ole Gunnar Solskjaer ile ligde 4'te 4 yapan , Federasyon Kupası'nda Reading'i 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan ve 45. dakikada attı.

Stamford Bridge Stadı'nda Nottingham Forest'i ağırlayan kupanın son şampiyonu , Alvaro Morata'nın 49 ve 59. dakikalardaki golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Başkent ekibinde forma giyen , 30. dakikada penaltı atışını gole çeviremedi.

Deplasmanda Blackpool'a konuk olan da rakibini 3-0'lık skorla geçerek kupada yoluna devam etti. Londra ekibinin gollerini 11 ve 37. dakikalarda Joseph Willock ile 82. dakikada Alex Iwobi kaydetti.

  1. 5.1.2019 23:31
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