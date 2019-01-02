Mesut yuvada kalıyor
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Mesut yuvada kalıyor

Mesut yuvada kalıyor

ile yollarını ayıracağı iddia edilen , takımda kalıyor.

Ada basını, Türk asıllı Alman futbolcunun teklifleri değerlendirmediğini belirtilip, "Hocası Unai Emery ile görüştü. Beklentinin farkında ve sözleşmesinin biteceği 2021'e kadar 'de kalacak" ifadeleri kullanıldı.
  1. 2.1.2019
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