Mkhitaryan sahalardan 1,5 ay uzak kalacak
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan'ın, sakatlığı yüzünden sahalardan 1,5 ay uzak kalacağı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tottenham'a 2-0 kaybettikleri İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçının ilk yarısında oyundan alınan Mkhitaryan'ın, sağ ayağındaki tarak kemiğinde kırık tespit edildi.
29 yaşındaki futbolcunun takımla çalışmaya başlamasının, 1,5 ay süreceği belirtildi.
- 24.12.2018 18:17
-
Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
-
‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
-
Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
Mkhitaryan sahalardan 1,5 ay uzak kalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.