Mkhitaryan sahalardan 1,5 ay uzak kalacak
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Mkhitaryan sahalardan 1,5 ay uzak kalacak

Mkhitaryan sahalardan 1,5 ay uzak kalacak

takımlarından 'in Ermeni futbolcusu 'ın, sakatlığı yüzünden sahalardan 1,5 ay uzak kalacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tottenham'a 2-0 kaybettikleri çeyrek final maçının ilk yarısında oyundan alınan Mkhitaryan'ın, sağ ayağındaki tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

29 yaşındaki futbolcunun takımla çalışmaya başlamasının, 1,5 ay süreceği belirtildi.

  1. 24.12.2018 18:17
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