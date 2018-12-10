İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, savunma oyuncusu Joe Gomez'in sözleşmesini uzattı.
Liverpool Kulübü, 21 yaşındaki İngiliz futbolcu Gomez ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sözleşmenin detaylarını açıklayan İngiltere basını, genç futbolcunun 2022'de bitecek kontratının 2024'e kadar uzatıldığını öne sürdü.
Burnley'ye karşı 5 Aralık'ta deplasmanda 3-1 kazanılan lig maçında sakatlanan ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Gomez, bu sezon 18 karşılaşmada görev yaptı.
- 10.12.2018 14:36
- Güncelleme: 10.12.2018 14:42
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 3
Yorum
canfb forvetin 30 şutta 1 tane gol atabiliyor forvet arkası oyuncun 15 şutundan hiç biri kaleyi bulmuyor. Guliano çıplak ayakla gerçerdi bunları
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Altın yedek Ekuban!
Toplam 1
Yorum
erol adam diyorki ben oynamalıyım.bunu golleri diyor.
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Erwin Koeman: Biz maç kazanamayız
Toplam 3
Yorum
mert ersun hoca zamanında emenike gibi oyuncuların çok iyi oynadığını gördük ve alper potuk hasanli vb. futbolcular çok daha iyi oynuyordu
Liverpool Joe Gomez'in sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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