Liverpool Joe Gomez'in sözleşmesini uzattı
10 Aralık 2018, Pazartesi
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'in sözleşmesini uzattı

Liverpool Joe Gomez'in sözleşmesini uzattı

ekibi , savunma oyuncusu 'in sözleşmesini uzattı.

Kulübü, 21 yaşındaki İngiliz futbolcu Gomez ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sözleşmenin detaylarını açıklayan İngiltere basını, genç futbolcunun 2022'de bitecek kontratının 2024'e kadar uzatıldığını öne sürdü.

Burnley'ye karşı 5 Aralık'ta deplasmanda 3-1 kazanılan lig maçında sakatlanan ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Gomez, bu sezon 18 karşılaşmada görev yaptı.

  1. 10.12.2018 14:36
  2. Güncelleme: 10.12.2018 14:42
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