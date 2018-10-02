Eski Rumen futbolcu Adrian Mutu, Chelsea'ye 17 milyon avro tazminat ödeyecek – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Eski Rumen futbolcu Adrian Mutu, 'ye 17 milyon tazminat ödeyecek

    Eski Rumen futbolcu Adrian Mutu, Chelsea'ye 17 milyon avro tazminat ödeyecek

    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (), eski Rumen futbolcu Adrian Mutu'nun kulübü 'ye 17 milyon tazminat ödemesini gerektiren karara yaptığı itirazı reddetti.

    'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sözleşme şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kulübüne 17 milyon tazminat ödemesi kararlaştırılan Mutu'nun bu karara yaptığı başvurunun oy birliğiyle reddedildiği belirtildi.

    Mutu, 2004'te kokain kullandığı tespit edildikten sonra 7 ay futboldan men cezası almış ve Chelsea'den ayrılmıştı. Eski Rumen futbolcu, Chelsea'deki sözleşmesinin şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle tarafından 17 milyon avro tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

    Daha sonra Uluslararası (CAS), 2009'da Mutu'ya verilen cezayı onaylamıştı. Mutu ise davasına bakan üyelerden birinin, Chelsea Kulübü sahibi Roman Abramovich'i temsil eden hukuk firmasının mensubu olduğu gerekçesiyle CAS kararını AİHM'ye taşımıştı.

    Chelsea'den ayrıldıktan sonra 'da , , Cesena, 'da Ajaccio, 'da Pune City, ülkesinde Petrolul ve Targu Mureş formaları giyen 39 yaşındaki Mutu, 2016'da futbolculuk kariyerine son vermişti.

    1. 2.10.2018 20:40
    2. Güncelleme: 2.10.2018 20:40
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