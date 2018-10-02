Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski Rumen futbolcu Adrian Mutu'nun İngiltere kulübü Chelsea'ye 17 milyon avro tazminat ödemesini gerektiren karara yaptığı itirazı reddetti.
AİHM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sözleşme şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Chelsea Kulübüne 17 milyon avro tazminat ödemesi kararlaştırılan Mutu'nun bu karara yaptığı başvurunun oy birliğiyle reddedildiği belirtildi.
Mutu, 2004'te kokain kullandığı tespit edildikten sonra 7 ay futboldan men cezası almış ve Chelsea'den ayrılmıştı. Eski Rumen futbolcu, Chelsea'deki sözleşmesinin şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle FIFA tarafından 17 milyon avro tazminat ödemeye mahkum edilmişti.
Daha sonra Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2009'da Mutu'ya verilen cezayı onaylamıştı. Mutu ise davasına bakan üyelerden birinin, Chelsea Kulübü sahibi Roman Abramovich'i temsil eden hukuk firmasının mensubu olduğu gerekçesiyle CAS kararını AİHM'ye taşımıştı.
Chelsea'den ayrıldıktan sonra İtalya'da Juventus, Fiorentina, Cesena, Fransa'da Ajaccio, Hindistan'da Pune City, ülkesinde Petrolul ve Targu Mureş formaları giyen 39 yaşındaki Mutu, 2016'da futbolculuk kariyerine son vermişti.
- 2.10.2018 20:40
- Güncelleme: 2.10.2018 20:40
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Çare Yılmaz Vural!
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Yorum
HARUN FB için yilaz vural olur neden adam gibi oynamayan futbolcuları dayaktan geçirir o zaman oynarlar
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Toplam 2
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sinan bu topçuyu alıp kulube getiren comalli değil mi baş sorumluda odur.transferler fb kalitesinde olmadığını herkes gördü
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kanarya bizi bitirdin be
Eski Rumen futbolcu Adrian Mutu, Chelsea'ye 17 milyon avro tazminat ödeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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