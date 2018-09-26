Mourinho Pogba arasında soğuk rüzgarlar!
Pogba ve Mourinho arasındaki gerilim ilk kez kameralara yansıdı!
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Paul Pogba arasında gerilim artıyor... Son antrenmanda Mourinho'ya uzattığı eli havada kalan Pogba'nın suratı asıldı!
1-1'lik Wolves maçının ardından "Atak yapmalıyız" diyen Paul Pogba, Mourinho tarafından ikinci kaptanlık görevinden alınmıştı. Bu sabah yapılan antrenmanda yaşananlar, ikili arasındaki sorunun boyutunu gözle önüne serdi.
- 26.9.2018 15:09
- Güncelleme: 26.9.2018 15:12
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Şenol Güneş'ten Caner Erkin'e sert sözler: "Seninle görüşeceğiz!"
Toplam 5
Yorum
asd hoca artıks endende gına geldi caneride al git ne olur
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Q7’ye Süreyya morali
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Q7 severim seni ama boş çalım ve orta yapıyorsun! Topu zamanın kullanmalısın! Ve Ljajic GİBİ bir oyuncu var çok gol atarsın! Takım için oyna
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
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Yorum
süleyman şah sn.ali koç,sayın başkanım,lütfen taraftarların da gözleri var,akılları var,istatistik tutabilirler...takım bjk'den daha iyi değil...
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