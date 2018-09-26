Mourinho Pogba arasında soğuk rüzgarlar!

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Paul Pogba arasında gerilim artıyor... Son antrenmanda Mourinho'ya uzattığı eli havada kalan Pogba'nın suratı asıldı!

1-1'lik Wolves maçının ardından "Atak yapmalıyız" diyen Paul Pogba, Mourinho tarafından ikinci kaptanlık görevinden alınmıştı. Bu sabah yapılan antrenmanda yaşananlar, ikili arasındaki sorunun boyutunu gözle önüne serdi.

