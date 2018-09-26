Mourinho Pogba arasında soğuk rüzgarlar!
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Mourinho Pogba arasında soğuk rüzgarlar!

    Mourinho Pogba arasında soğuk rüzgarlar!

    Pogba ve Mourinho arasındaki gerilim ilk kez kameralara yansıdı!

    Manchester United Teknik Direktörü ile arasında gerilim artıyor... Son antrenmanda Mourinho'ya uzattığı eli havada kalan Pogba'nın suratı asıldı!

    1-1'lik Wolves maçının ardından "Atak yapmalıyız" diyen Paul Pogba, Mourinho tarafından ikinci kaptanlık görevinden alınmıştı. Bu sabah yapılan antrenmanda yaşananlar, ikili arasındaki sorunun boyutunu gözle önüne serdi.

    1. 26.9.2018 15:09
    2. Güncelleme: 26.9.2018 15:12
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