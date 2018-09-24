Everton'da kriz! Cenk Tosun...
İngiltere Premier Lig'de sıkıntılı günler geçiren Everton'da kazan kaynamaya başladı.
- 24.9.2018 16:14
- Güncelleme: 24.9.2018 16:16
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Ünal Karaman: "Gerekeni yapacağız"
Toplam 7
Yorum
Ts61Ts Burak Yılmaz’ı göndermenin vakti gelmedi daha kaç maç yenilmemiz lazım Rodallega wakame ve diğer forvet calep e fırsat verilmeli
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Fenerbahçe şampiyon!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR DEGERLİ ALİ KOÇ BAŞKANIM BU COCU DENEN ADAM BEŞİKTAŞI YENSEK BİLE İSTİKRAR YOK BİZ TARAFTARI ÜZMEYİN GÖDERİN GİTSİN ÇARE ERSUN YANAL.....
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Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi
Toplam 1
Yorum
CELAL ILK MACI FB ILE NE SANSLI HER MAC YINIYOR FB YI HANGI TAKIMDA OLURSA OLSUN
Everton'da kriz! Cenk Tosun... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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