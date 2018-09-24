Everton'da kriz! Cenk Tosun
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Everton'da kriz! ...

    Everton'da kriz! <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>...

    İngiltere Premier Lig'de sıkıntılı günler geçiren Everton'da kazan kaynamaya başladı.

    1. 24.9.2018 16:14
    2. Güncelleme: 24.9.2018 16:16
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