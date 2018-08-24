Liverpool'un, Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'un kuzeni Şeyh Khaled'den gelen 2 milyar Sterlin'lik dünya rekoru satın alma teklifini reddettiği açıklandı.

Daily Mail'in haberine göre; Liverpool, Manchester City'nin sahibi olan Seyh Mansour bin Zayed Al Nahyan'ın kuzeni Şeyh Khaled Bin Zayed Al Nehayan'ın yaptığı 2 milyar £'lik satın alma teklifini reddetti.

Eğer anlaşma gerçekleşseydi 2 milyar £, Liverpool'u dünyanın en pahalıya satılan spor kulübü yapacaktı.

DEFALARCA GÖRÜŞTÜLER!

Şeyh Khaled, Liverpool kulübü başkanı Tom Werner ile 2017 ve 2018 aralığında defalarca görüştüklerini açıkladı. Bu görüşmelerin neticesinde teklifi yapmaya karar verdiği haberdeki detaylar arasında.

Daily Mail'in haberinde yer alan detaylara göre; Liverpool'un çoğunluk hissesinin sahibi Fenway Group, dışarıdan başka bir yatırımcı istemediği gerekçesi ile 2 milyar Sterlin'lik teklifi reddetti. Şeyh Khaled, Körfez'deki en başarılı yatırımcılardan biri olmak ile tanınıyor.

Aynı zamanda 2 milyar Sterlin'lik teklifin, Şampiyonlar Ligi Finali'nden önce yapıldığı ve Liverpool'un bu yaz yaptığı hamlelerle birlikte kulübün değerinin çok daha yukarılara çıktığı gelen bilgiler arasında.