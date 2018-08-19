Chelsea, Stamford Bridge Stadı'ndaki mücadelenin ilk 20 dakikasında Pedro ve Alvaro Morata'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

37. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile farkı bire indiren Arsenal, 41. dakikada Alex Iwobi'nin golüyle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 2-2 berabere sona erdi.

Temponun düşmediği derbi maçın 81. dakikasında Marcos Alonso ile bir kez daha öne geçen ev sahibi ekip, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Arsenal, geçen hafta aldığı 2-0'lık Manchester City yenilgisinin ardından bu hafta da Chelsea'ye mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yaptı. Chelsea ise yeni teknik direktörü Maurizio Sarri ile ilk iki maçından da galibiyetle ayrıldı.

"Topçular", 1992 yılından bu yana ilk kez sezonun ilk iki maçını kaybetti.

Kuzey Londra ekibinde forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, ilk onbirde sahaya çıktığı maçın 68. dakikasında yerini Aaron Ramsey'e bıraktı.