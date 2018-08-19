Londra derbisi Chelsea'nin – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    derbisi 'nin

    <a href="/index/londra?id=aa12aff8-d4af-4318-bba9-5ce488d01c6b" class="" rel="tag">Londra</a> derbisi <a href="/index/chelsea?id=abd3a1fb-37c4-4834-b1b9-141ccfa21a8b" class="" rel="tag">Chelsea</a>'nin

    'in ikinci haftasında oynanan derbi maçta , sahasında 'ı 3-2 mağlup etti.

    , Stamford Bridge Stadı'ndaki mücadelenin ilk 20 dakikasında Pedro ve Alvaro Morata'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

    37. dakikada ile farkı bire indiren , 41. dakikada Alex Iwobi'nin golüyle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 2-2 berabere sona erdi.

    Temponun düşmediği derbi maçın 81. dakikasında Marcos Alonso ile bir kez daha öne geçen ev sahibi ekip, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

    , geçen hafta aldığı 2-0'lık yenilgisinin ardından bu hafta da 'ye mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yaptı. Chelsea ise yeni teknik direktörü Maurizio Sarri ile ilk iki maçından da galibiyetle ayrıldı.

    "Topçular", 1992 yılından bu yana ilk kez sezonun ilk iki maçını kaybetti.

    Kuzey ekibinde forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu , ilk onbirde sahaya çıktığı maçın 68. dakikasında yerini 'e bıraktı.

    1. 18.8.2018 22:06
    2. Güncelleme: 19.8.2018 01:52
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