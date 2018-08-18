Çağlar Söyüncü: "Rüyam gerçekleşti" – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    : "Rüyam gerçekleşti"

    <a href="/index/caglar-soyuncu?id=c2377d21-b173-4f63-8fb7-19f6369678db" class="" rel="tag">Çağlar Söyüncü</a>: "Rüyam gerçekleşti"

    'li "Hayallerime kavuştum" dedi

    FREIBURG'DAN 21 milyon Euro'ya 'nin yolunu tutan sonunda formayı sırtına geçirdi. 'de 4 numarayı giyecek 22 yaşındaki milli stoper, iddialı konuştu. Yıldız futbolcu, "L. City, son yıllarda gelecek vadeden oyuncuları satın alarak yüksek maliyetle büyük takımlara gönderiyor. Kante ve Mahrez bunların son örneği. 2 yıl önce Premier Ligi kazanmış bir ekipten bahsediyoruz. 3 yıl önce ben Altınordu'daydım. 2. Lig'den 'e geldim. herkesin rüyasıdır, benim de rüyam gerçek oldu" diye konuştu.
    1. 18.8.2018
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