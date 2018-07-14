Chelsea, Jorginho'yu transfer etti

Chelsea, yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin Napoli'de beraber çalıştığı ve Manchester City başta Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de ilgilendiği iddia edilen 26 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Jorginho ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Chelsea, Jorginho'nun bonservisine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, transferin 57 milyon avro civarı bir bedel karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Napoli'nin 2014'ün ocak ayında 9,5 milyon avroya Verona'dan renklerine bağladığı Jorginho, İtalya Milli Takımı formasını 8 kez giydi.