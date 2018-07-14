Chelsea, Jorginho'yu transfer etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Brezilya asıllı İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho'yu Napoli'den transfer etti.
Chelsea, yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin Napoli'de beraber çalıştığı ve Manchester City başta Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de ilgilendiği iddia edilen 26 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Jorginho ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Chelsea, Jorginho'nun bonservisine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, transferin 57 milyon avro civarı bir bedel karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.
Napoli'nin 2014'ün ocak ayında 9,5 milyon avroya Verona'dan renklerine bağladığı Jorginho, İtalya Milli Takımı formasını 8 kez giydi.
- 14.7.2018 15:12
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Toplam 1
Yorum
ali kırcı Mangala var.. Miranda var... Glik var.. Höwedes var... Ömer Toprak var... Mateo Musacchio var...C. Zapata var.. Gustavo Gomez var.. al işte.
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Toplam 4
Yorum
ali kırcı Bununla ne yeni sözleşme imzalayacaksın orada miss gibi Recep Gül var... azıcık güvenin şu çocuklara...
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Yeni sistemde Topal ya da Josef
Toplam 1
Yorum
:)))) yahu azizi isteyenlerin istemediği oyuncular degilmiydi :))) degisimin tam zamanı :)))) alin size degisim :))))) kana yakin gari :)))))
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