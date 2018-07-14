Chelsea, Jorginho'yu transfer etti – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    , 'yu etti

    Chelsea, Jorginho'yu transfer etti

    takımlarından , asıllı İtalyan orta saha oyuncusu 'yu 'den etti.

    , yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin 'de beraber çalıştığı ve başta Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de ilgilendiği iddia edilen 26 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Chelsea, Jorginho'nun bonservisine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, transferin 57 milyon civarı bir bedel karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

    Napoli'nin 2014'ün ocak ayında 9,5 milyon avroya Verona'dan renklerine bağladığı Jorginho, formasını 8 kez giydi.

    1. 14.7.2018 15:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Chelsea, Jorginho'yu transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN