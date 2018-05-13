Salah, Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi
İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Birliği ve Futbol Yazarları Birliği tarafından Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilen Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, takım kaptanları, uzmanlar ve taraftarların yaptığı oylamada da aynı ödüle layık görüldü
Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, bu sezon üçüncü kez Premier Lig'de yılın futbolcusu ödülünü kazandı.
Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takım kaptanları, uzmanlar ve taraftarların katılımıyla gerçekleştirilen oylamada, Manchester City'den Kevin De Bruyne ve Raheem Sterling, Tottenham'dan Harry Kane, Manchester United'dan David De Gea, Burnley'den James Tarkowski'yi geride bırakan Salah, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.
Daha önce Profesyonel Futbolcular Birliği ve Futbol Yazarları Birliği tarafından da Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilen Salah, bu ödülü aynı sezonda üçüncü kez kazanmış oldu.
Liverpool formasıyla bu sezon Premier Lig'de 35 maçta 31 gol atan Salah, 3 kez ayın futbolcusu ödülünü de elde etmişti.
- 13.5.2018 13:13
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Ozan Tufan: "Benim sezonum olacak"
Toplam 1
Yorum
MuratFB Gittiğin takımda inşallah olursun
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Galatasaray, şampiyon gibi karşılandı
Toplam 2
Yorum
Aslan Cok önemli bir 3 puan kazanildi,tabiki Galatasaraylilar sevinc yumagi oldu ve son yildaki en tarafsiz hakem yönetimi vardi sahada en nihayet
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Şampiyonluk şöleni İzmir'de!
Toplam 2
Yorum
Aslan Son doksan dakika cok önemli,enaz 1 puan ve mutlu son tabiki sonra kimseye zarar vermeden kutlama yapmak!
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