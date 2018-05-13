Salah, Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    Salah, 'de yılın futbolcusu seçildi

    Salah, Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi

    İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Birliği ve Futbol Yazarları Birliği tarafından 'de yılın futbolcusu seçilen 'un Mısırlı yıldızı , takım kaptanları, uzmanlar ve taraftarların yaptığı oylamada da aynı ödüle layık görüldü

    'un Mısırlı yıldız futbolcusu , bu sezon üçüncü kez 'de yılın futbolcusu ödülünü kazandı.

    Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takım kaptanları, uzmanlar ve taraftarların katılımıyla gerçekleştirilen oylamada, Manchester City'den Kevin De Bruyne ve Raheem Sterling, Tottenham'dan Harry Kane, Manchester United'dan David De Gea, Burnley'den James Tarkowski'yi geride bırakan Salah, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

    Daha önce Profesyonel Futbolcular Birliği ve Futbol Yazarları Birliği tarafından da Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilen Salah, bu ödülü aynı sezonda üçüncü kez kazanmış oldu.

    Liverpool formasıyla bu sezon Premier Lig'de 35 maçta 31 gol atan Salah, 3 kez ayın futbolcusu ödülünü de elde etmişti.

    1. 13.5.2018 13:13
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