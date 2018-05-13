Cenk Tosun Premier Lig'in kapanış maçında West Ham'ı golsüz geçti

West Ham United'a galibiyeti getiren golleri 39 ve 82. dakikada Manuel Lanzini ve 63. dakikada Marko Arnautovic kaydetti. Everton'ın tek golü 74. dakikada Oumar Niasse'den geldi.

CENK TOSUN 5 GOLLE KAPATTI

Everton'da Niasse ile birlikte maça 11'de başlayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, 61 dakika sahada kaldı. Cenk Tosun, 61'de kenara gelirken yerini Theo Walcott'a bıraktı. Devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, yarım sezonda 14 maçta 993 dakika forma giydi ve 5 gol kaydetti.

Öte yandan Oumar Niasse ise Everton'da 22 lig maçında 1093 dakika oynarken, 8 gollük performans sergiledi.

Bu galibiyetin ardından 11. haftada Slaven Bilic'i gönderen ve David Moyes ile yola devam eden West Ham United 42 puanla ligi 13. sırada tamamladı. Ronald Koeman'ı 10. haftada gönderen ve 16. haftadan itibaren Sam Allardyce ile devam eden Everton, 49 puanla 8. sırada sezonu noktaladı.