Mesut'un tweet'i gündem oldu!
Dün alınan 3-0'lık Arsenal galibiyeti sonrası Alman Milli takımı oyuncusu Mesut Özil'in, kendisini etiketleyerek paylaşım yapan bir hesaba verdiği yanıt sosyal medyada ilgi uyandırdı.
Ligin ilk yarısında Stoke City ile Arsenal arasında oynanan ve Stoke City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada birçok tartışmalı karar verilmiş ve Arsenal taraftarları hırsızlık yapıldı şeklinde sosyal medyadan yorumlarda bulunmuşlardı. Ayrıca o gün oldukça etkisiz bir futbol sergileyen Mesut Özil'in performansı da çokça eleştirilere maruz kalmıştı. O maçtan sonra Stoke police adlı Twitter hesabı "Kayıp bir kişiyi aramakla meşgulüz, soyadı Özil, gören var mı?" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.
Dün ise o maçın rövanşı oynandı ve Arsenal takımı evinde Stoke City'e karşı 3-0'lık skorla galip geldi. Maçın ardından ise geçen seneki o paylaşımı unutmayan Mesut, Stoke police adlı hesaba bir yanıt verdi. İşte Mesut'un o klas yanıtı:
"Stoke Polisi geçen seferki hırsızlık olayına yardımcı olmadı, o yüzden biz de meseleyi kendimiz üstlendik. Bugün savaşarak kazandığımız 3 puanı anons etmekten gurur duyuyorum."
Fotomac.com.tr / dış haberler / özel
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:39
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GS BU KENDİSİ EFSANE GS YIN İKİ EFSANESİ İŞTE BÖYLE KARŞILAŞIR İŞTE BÖYLE EFSANELEŞİR. BİRİ İMPARATOR BİRİ PROFOSÖR. GS LILAR NE KADAR GURUR DUYSA AZDIR.
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