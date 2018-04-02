Mesut'un tweet'i gündem oldu!

Ligin ilk yarısında Stoke City ile Arsenal arasında oynanan ve Stoke City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada birçok tartışmalı karar verilmiş ve Arsenal taraftarları hırsızlık yapıldı şeklinde sosyal medyadan yorumlarda bulunmuşlardı. Ayrıca o gün oldukça etkisiz bir futbol sergileyen Mesut Özil'in performansı da çokça eleştirilere maruz kalmıştı. O maçtan sonra Stoke police adlı Twitter hesabı "Kayıp bir kişiyi aramakla meşgulüz, soyadı Özil, gören var mı?" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Dün ise o maçın rövanşı oynandı ve Arsenal takımı evinde Stoke City'e karşı 3-0'lık skorla galip geldi. Maçın ardından ise geçen seneki o paylaşımı unutmayan Mesut, Stoke police adlı hesaba bir yanıt verdi. İşte Mesut'un o klas yanıtı:

"Stoke Polisi geçen seferki hırsızlık olayına yardımcı olmadı, o yüzden biz de meseleyi kendimiz üstlendik. Bugün savaşarak kazandığımız 3 puanı anons etmekten gurur duyuyorum."

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