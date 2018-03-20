Emre Can'dan Guardiola itirafı!

Ada basınında, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre'nin her şeyin başladığı yere yani Bayern Münih'e dönebileceği konuşulurken, Türk asıllı Alman oyuncu verdiği Alman basınına bir röportajda Bayern kariyeri ve o zaman yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Emre Can 2009 yılında katıldığı Bayern Akademisinden, A takıma kadar yükselmiş ve 7 resmi maça çıkmıştı. İşte Emre'nin ağzından o dönemlerde yaşananlar:

2013 yılında takımın başına Pep Guardiola gelmişti. Onunla beraber sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirmiştim. Sezon başlamadan kendisiyle oldukça dürüst bir konuşma yaptık. Pep bana her hafta düzenli oynayacağımın garantisini veremeyeceğini söyledi. Ancak ben o zamanlar oldukça gençtim ve düzenli oynayabilmem gerekiyordu. Karşıma Bayern Leverkusen fırsatı çıktı ve ben de değerlendirdim. O dönem Leverkusen de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyordu. Bu transferim dolayısıyla pek çok kişi kariyerimde bir geri adım attığımı düşünmüştü aslında ben ileri adım atmıştım. Çünkü orada sürekli oynadım ve 1 sene sonra bu sayede Liverpool'a trasfer oldum.

Yıldız oyuncu, Emre'ye yöneltilen Bayern'den ayrıldığına hiç pişman oldun mu? sorusuna ise Hayır, asla olmadım diyerek yanıt verdi.

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