Emre Can'dan Guardiola itirafı! – Fotomaç – 20 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Emre Can'dan Guardiola itirafı!

    Emre Can'dan Guardiola itirafı!

    Alman basınından Sport1'e konuşan Emre Can, kariyeri ve durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

    Ada basınında, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre'nin her şeyin başladığı yere yani 'e dönebileceği konuşulurken, Türk asıllı Alman oyuncu verdiği Alman basınına bir röportajda Bayern kariyeri ve o zaman yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu.

    Emre Can 2009 yılında katıldığı Bayern Akademisinden, A takıma kadar yükselmiş ve 7 resmi maça çıkmıştı. İşte Emre'nin ağzından o dönemlerde yaşananlar:

    2013 yılında takımın başına Pep Guardiola gelmişti. Onunla beraber sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirmiştim. Sezon başlamadan kendisiyle oldukça dürüst bir konuşma yaptık. Pep bana her hafta düzenli oynayacağımın garantisini veremeyeceğini söyledi. Ancak ben o zamanlar oldukça gençtim ve düzenli oynayabilmem gerekiyordu. Karşıma Bayern Leverkusen fırsatı çıktı ve ben de değerlendirdim. O dönem Leverkusen de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyordu. Bu transferim dolayısıyla pek çok kişi kariyerimde bir geri adım attığımı düşünmüştü aslında ben ileri adım atmıştım. Çünkü orada sürekli oynadım ve 1 sene sonra bu sayede Liverpool'a trasfer oldum.

    Yıldız oyuncu, Emre'ye yöneltilen Bayern'den ayrıldığına hiç pişman oldun mu? sorusuna ise Hayır, asla olmadım diyerek yanıt verdi.

    Fotomac.com.tr/Dış haberler/Özel
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre Can'dan Guardiola itirafı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN