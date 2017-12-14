Manchester City rekora doymuyor
Deplasmanda Swansea City'yi 4-0 yenen lider Manchester City, iki lig rekorunu daha kırmayı başardı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, konuk olduğu Swansea City'yi 4-0 mağlup ederek en iyi sezon başlangıcı ve galibiyet serisi rekorlarını kırdı.
Ligin 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Swansea City ile karşılaşan lider Manchester City, 27. dakikada David Silva, 34. dakikada Kevin de Bruyne'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Manchester City'de bir kez daha sahneye çıkan Silva, 52. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. Arjantinli Sergio Agüero, 85. dakikada attığı golle takımının sahadan 4-0 galip ayrılmasını sağladı.
Bu sonuçla puanını 49'a çıkaran Manchester City, İngiltere'de profesyonel ligin kurulduğu 1888'den bu yana en iyi sezon başlangıcı rekorunu Tottenham'ın elinden aldı. Mavi-beyazlı kulüp, üst üste 15'inci maçını kazanarak, Premier Lig'de bu alanda daha önce Arsenal'in elinde bulunan rekorun yeni sahibi oldu.
Manchester United takibi sürdürdü
Şampi·yonluk mücadelesi veren ikinci sıradaki Manchester United, Old Trafford Stadı'nda ağırladığı Bournemouth'u 25. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla puanını 38'e yükselten Manchester United, Manchester City ile arasındaki 11 puanlık farkı korurken, Bournemouth ise 16 puanda kaldı.
Zirve mücadelesi veren diğer takımlardan Liverpool, ağırladığı West Bromwich Albion'la, Arsenal ise konuk olduğu West Ham United'la 0-0 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.
Tottenham ise konuk ettiği Brighton&Hove Albion'u, Serge Aurier ve Heung Min Son'un golleriyle 2-0 yendi. Tottenham 31 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:18
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 5
Yorum
Q7 Bırakın bu boş adamları arkadaş direk gidin Atiba'nın memleketlisi Cyle Larin'i alın arkanıza yaslanın üç seneye kadar 50 m euroya satarız.
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Bu Roman başka
Toplam 3
Yorum
sead takim guzel
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Şenol Güneş: Bayern'i bırak, lige bak!
Toplam 2
Yorum
Q7 Sen de şu Oğuzhan aşkını bırak ta adaletli olmaya bak biraz. Son maç ne yaptı Oğuzhan ne oynadı da Tolgay'ı çıkartıyorsun? Yeter atık ya!
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