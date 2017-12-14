 Manchester City rekora doymuyor – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Manchester City rekora doymuyor

    Manchester City rekora doymuyor

    Deplasmanda Swansea City'yi 4-0 yenen lider Manchester City, iki lig rekorunu daha kırmayı başardı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, konuk olduğu Swansea City'yi 4-0 mağlup ederek en iyi sezon başlangıcı ve galibiyet serisi rekorlarını kırdı.

    Ligin 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Swansea City ile karşılaşan lider Manchester City, 27. dakikada David Silva, 34. dakikada Kevin de Bruyne'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

    İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Manchester City'de bir kez daha sahneye çıkan Silva, 52. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. Arjantinli Sergio Agüero, 85. dakikada attığı golle takımının sahadan 4-0 galip ayrılmasını sağladı.

    Bu sonuçla puanını 49'a çıkaran Manchester City, İngiltere'de profesyonel ligin kurulduğu 1888'den bu yana en iyi sezon başlangıcı rekorunu Tottenham'ın elinden aldı. Mavi-beyazlı kulüp, üst üste 15'inci maçını kazanarak, Premier Lig'de bu alanda daha önce Arsenal'in elinde bulunan rekorun yeni sahibi oldu.

    Manchester United takibi sürdürdü

    Şampi·yonluk mücadelesi veren ikinci sıradaki Manchester United, Old Trafford Stadı'nda ağırladığı Bournemouth'u 25. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

    Bu sonuçla puanını 38'e yükselten Manchester United, Manchester City ile arasındaki 11 puanlık farkı korurken, Bournemouth ise 16 puanda kaldı.

    Zirve mücadelesi veren diğer takımlardan Liverpool, ağırladığı West Bromwich Albion'la, Arsenal ise konuk olduğu West Ham United'la 0-0 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

    Tottenham ise konuk ettiği Brighton&Hove Albion'u, Serge Aurier ve Heung Min Son'un golleriyle 2-0 yendi. Tottenham 31 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:18
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manchester City rekora doymuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN