Manchester City'den rekor galibiyet serisi

İngiltere Premier Lig'de oynanan derbide Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yenerek üst üste 14. maçını kazandı.

Old Trafford Stadı'nda oynanan 16. hafta karşılaşmasında, Premier Lig'in zirvesindeki Manchester City ile takipçisi Manchester United karşılaştı.

Konuk ekip Manchester City, 43. dakikada David Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 45+2. dakikada Marcus Rashford'un golüyle karşılık veren ev sahibi takım, 1-1'lik beraberliği yakaladı ve ilk devre bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda golü bulan taraf, konuk takım oldu. Nicolas Otamendi, 54. dakikada attığı golle takımını bir kez daha öne geçirdi ve Manchester City karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Manchester City, İngiltere'nin en üst düzey liginde 14 maçlık galibiyet serisine sahip Arsenal'ın 2002'nin şubat ve ağustos ayları arasında iki ayrı sezonda elde ettiği rekora ortak oldu. İspanyol teknik adam Josep Guardiola'nın öğrencileri, aynı sezon içinde ulaşılan galibiyet serisi rekorunu ise Preston (1891-92), Arsenal (2001-02) ve Chelsea'yi (2016-17) geride bırakarak ele geçirdi.

Bu sonuçla Manchester United'ın sahasındaki 40 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Premier Lig'in namağlup lideri Manchester City, bu galibiyetle puanını 46 yaparak en yakın takipçisi Manchester United ile arasındaki farkı 11'e çıkardı.