West Ham derbide Chelsea'yi devirdi
Şampiyonluk mücadelesi veren Chelsea, derbi maçta West Ham United'a 1-0 yenildi
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta West Ham United, sahasında Chelsea'yi 1-0 yendi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Chelsea, derbi maçta alt sıralardan kurtulmaya çalışan West Ham United'a konuk oldu.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Marko Arnautovic'in golüyle öne geçen ev sahibi ekip, kalan dakikalarda skoru korudu ve haftayı üç puanla kapadı.
Ligde sekiz maç sonra ilk galibiyetini elde eden West Ham United, puanını 13'e yükseltirken, yedi hafta sonra kaybeden Chelsea ise 32 puanda kaldı.
Hırvat teknik adam Slaven Bilic yerine göreve gelen ve West Ham United'ın başında beşinci maçına çıkan David Moyes, ilk galibiyetini aldı.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:47
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
West Ham derbide Chelsea'yi devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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