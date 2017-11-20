İbrahimoviç'ten sakatlık itirafı

Zlatan Ibrahimovic, diz sakatlığının insanların bildiğinden çok daha ağır bir sakatlık olduğunu belirtti. İsveçli golcü, nisan ayında yaşadığı sakatlık sonrası geçtiğimiz hafta sonu oynanan Newcastle United maçıyla sahalara döndü.



SAKATLIĞIM ÇOK DAHA AĞIRDI

Tecrübeli futbolcu, "Eğer insanlar gerçek sakatlığımı bilseydi, hala futbol oynuyor olmama çok şaşırırlardı. Yaşadığım yalnızca bir diz sakatlığı değildi. Ama bunu kişisel olarak gizlemeyi tercih ettim. Bu yüzden bunun hakkında konuşmadım" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon Kırmızı Şeytanlar adına tüm kulvarlarda 28 gol kaydeden yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.



İSTEDİĞİMİ YAPABİLECEK YAŞTAYIM

Geleceğiyle ilgili bir endişe duymadığını belirten 36 yaşındaki futbolcu, "Tekrar koşabildiğim ve futbol oynayabildiğim minnettarım. Geleceğin ne getireceğini bilemem ama ne yaşanacaksa, yaşanır. Şu an istediğim şeyi yapma özgürlüğüne sahip olduğum yaştayım" diye konuştu.