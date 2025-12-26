Fırsat haftası geldi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Altınordu, puan tablosunda üstünde yer alan 6 rakibinin birbirleriyle karşılaşacağı ilk yarının son haftasını kayıpsız geçirmeyi hedefliyor.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 06:50
Altınordu, puan tablosunda üstünde yer alan 6 rakibinin birbirleriyle karşılaşacağı ilk yarının son haftasını kayıpsız geçirmeyi hedefliyor. Grupta pazar günü deplasmanda Play-Off yarışı veren İnegölspor'a konuk olacak kırmızı-lacivertliler, İzmir'e 3 puanla dönerek devre arasına moralli girmek istiyor. Ligde 9 puanla 18'inci sırada yer alan Altınordu, devre arasında yapacağı takviyelerle ikinci yarı lige tutunmayı hedefliyor.

