Fırsat haftası geldi

Altınordu, puan tablosunda üstünde yer alan 6 rakibinin birbirleriyle karşılaşacağı ilk yarının son haftasını kayıpsız geçirmeyi hedefliyor. Grupta pazar günü deplasmanda Play-Off yarışı veren İnegölspor'a konuk olacak kırmızı-lacivertliler, İzmir'e 3 puanla dönerek devre arasına moralli girmek istiyor. Ligde 9 puanla 18'inci sırada yer alan Altınordu, devre arasında yapacağı takviyelerle ikinci yarı lige tutunmayı hedefliyor.
