CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig Bir tek Birhan Elibol

Bir tek Birhan Elibol

2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 7 maçta 3 beraberlik, 4 yenilgi alarak düşme hattında çakılı kalan Altınordu'da yeni transferlerin büyük bölümü yedek kulübesini mesken tuttu. İzmir ekibinin kadrosuna kattığı 7 futbolcudan sadece Birhan Elibol istikrarlı bir görüntü çizdi. 22 yaşındaki savunmacı öncesi hazırlıklarda yer alan tek isimdi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bir tek Birhan Elibol
2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 7 maçta 3 beraberlik, 4 yenilgi alarak düşme hattında çakılı kalan Altınordu'da yeni transferlerin büyük bölümü yedek kulübesini mesken tuttu. İzmir ekibinin kadrosuna kattığı 7 futbolcudan sadece Birhan Elibol istikrarlı bir görüntü çizdi. 22 yaşındaki savunmacı öncesi hazırlıklarda yer alan tek isimdi.
Aslan'dan Afrika çıkarması!
F.Bahçe'den orta saha operasyonu!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
CANLI ANLATIM | İsrail Lübnan'da 5 şehri bombalıyor!
F.Bahçe'de Portekiz kampı çelişkisi!
Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET 00:12
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış 00:04
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Daha Eski
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış 00:01
F.Bahçe 2. yarıda coştu! F.Bahçe 2. yarıda coştu! 23:46
F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak 23:46
Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu! Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu! 23:46
Samandıra'da yeni dönem! Mert Hakan ve Tedesco... Samandıra'da yeni dönem! Mert Hakan ve Tedesco... 23:46