Bir tek Birhan Elibol

2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 7 maçta 3 beraberlik, 4 yenilgi alarak düşme hattında çakılı kalan Altınordu'da yeni transferlerin büyük bölümü yedek kulübesini mesken tuttu. İzmir ekibinin kadrosuna kattığı 7 futbolcudan sadece Birhan Elibol istikrarlı bir görüntü çizdi. 22 yaşındaki savunmacı öncesi hazırlıklarda yer alan tek isimdi.
