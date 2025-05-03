CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig Şampiyonluk günü

Şampiyonluk günü

2. Lig’de normal sezon bugün tamamlanıyor. 1. Lig’e direkt çıkacak 2 takım belli oluyor

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şampiyonluk günü

2. Lig'de normal sezon, bugün saat 15.00'te oynanacak maçlarla tamamlanacak. Beyaz ve Kırmızı Grup liderlerinin doğrudan 1. Lig'e yükseleceği 2. Lig'de liderleri takip eden beşer ekip, playoff'ta mücadele edecek. Beyaz Grup'ta Batman'ın 2 puan önünde lider olan Sarıyer, İskenderun'da en az 1 puan alırsa 1. Lig'e çıkacak.

Kırmızı Grup'ta 71 puanla lider Serik Belediyespor'u 70 puana sahip Motolux 68 Aksarayspor takip ediyor. Antalya temsilcisinin Tokat'ta Merkür Jet Erbaaspor'a konuk olacağı son haftada Aksarayspor da Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak. Sezon sonunda olası puan eşitliğinde Motolux 68 Aksarayspor, rakibini geride bırakacak.

İLK TUR SONRASI ÇIFT MAÇ

2. Lig'deE grup ikincilerinin doğrudan 3. tura yükseleceği play-off'un ilk turunda 3. ile 6., 4. ile de 5. tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. 2. ve 3. tur, çift maç olacak. Finale çıkan takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için tarafsız sahada final maçına çıkacak.

BEYAZ GRUP'TA PLAY-OFF NETLEŞTİ

Beyaz Grup'ta play-off'a kalacaklar ve play-off ilk turundaki eşleşmeler belli oldu. Play-off ilk turunda Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor ve Adana 01 FK-Altınordu maçları oynanacak. Afyonspor, Altay ve Karaköprü Belediyespor'un ligden düşmesi kesinleşti.

BEYOĞLU VEYA KARACABEY BLD.

Kırmızı Grup'ta playoff için son ekip, Beyoğlu veya Karacabey'den biri olacak. Giresun ve Nazilli düşerken, 28 puanlı Derince ve 31 puanlı Diyarbekir arasında Derince'nin ligde kalması için Nazilli'yi yenip, Diyarbekir'in Ankara Demir'e kaybetmesi gerekiyor.

Juventus'tan F.Bahçe'ye çifte transfer!
G.Saray'da Xhaka heyecanı! Görüşme tarihi...
DİĞER
Rapçi Lvbel C5'in gündem olan şarkısına bir yorum da Tuğba Özerk'ten...'Havhav beğeniliyorsa biz bu işi yapmayalım'
Başkan Erdoğan 9 ay sonra KKTC'ye gidiyor! Program yoğun: TEKNOFEST'i ziyaret edip yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının açılışını gerçekleştirecek
Aslan'da tek hedef farkı açmak! İşte Buruk'un 11'i
Zaha G.Saray'a geri dönecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. City Kevin De Bruyne ile kazandı! M. City Kevin De Bruyne ile kazandı! 00:30
M. City Kevin De Bruyne ile kazandı! M. City Kevin De Bruyne ile kazandı! 00:29
Zaha G.Saray'a geri dönecek mi? Zaha G.Saray'a geri dönecek mi? 00:26
Aslan'da tek hedef farkı açmak! İşte Buruk'un 11'i Aslan'da tek hedef farkı açmak! İşte Buruk'un 11'i 00:26
A. Efes seriyi Atina'ya taşıdı! A. Efes seriyi Atina'ya taşıdı! 00:26
Onvo Antalyaspor 3 puanı tek golle aldı! Onvo Antalyaspor 3 puanı tek golle aldı! 00:26
Daha Eski
Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat kulüpten ihraç edildi! Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat kulüpten ihraç edildi! 00:26
F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar... F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar... 00:26
A. Efes tribünleri ile Ergin Ataman arasında gerginlik! A. Efes tribünleri ile Ergin Ataman arasında gerginlik! 00:26
G.Saray'da büyük tehlike! 3 yıldız... G.Saray'da büyük tehlike! 3 yıldız... 00:26
Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz müjdesi! Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz müjdesi! 00:26
Güne bomba gibi düşen iddia! G.Saray ve Icardi... Güne bomba gibi düşen iddia! G.Saray ve Icardi... 00:26