Şampiyonluk günü

2. Lig'de normal sezon, bugün saat 15.00'te oynanacak maçlarla tamamlanacak. Beyaz ve Kırmızı Grup liderlerinin doğrudan 1. Lig'e yükseleceği 2. Lig'de liderleri takip eden beşer ekip, playoff'ta mücadele edecek. Beyaz Grup'ta Batman'ın 2 puan önünde lider olan Sarıyer, İskenderun'da en az 1 puan alırsa 1. Lig'e çıkacak.

Kırmızı Grup'ta 71 puanla lider Serik Belediyespor'u 70 puana sahip Motolux 68 Aksarayspor takip ediyor. Antalya temsilcisinin Tokat'ta Merkür Jet Erbaaspor'a konuk olacağı son haftada Aksarayspor da Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak. Sezon sonunda olası puan eşitliğinde Motolux 68 Aksarayspor, rakibini geride bırakacak.

İLK TUR SONRASI ÇIFT MAÇ

2. Lig'deE grup ikincilerinin doğrudan 3. tura yükseleceği play-off'un ilk turunda 3. ile 6., 4. ile de 5. tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. 2. ve 3. tur, çift maç olacak. Finale çıkan takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için tarafsız sahada final maçına çıkacak.

BEYAZ GRUP'TA PLAY-OFF NETLEŞTİ

Beyaz Grup'ta play-off'a kalacaklar ve play-off ilk turundaki eşleşmeler belli oldu. Play-off ilk turunda Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor ve Adana 01 FK-Altınordu maçları oynanacak. Afyonspor, Altay ve Karaköprü Belediyespor'un ligden düşmesi kesinleşti.

BEYOĞLU VEYA KARACABEY BLD.

Kırmızı Grup'ta playoff için son ekip, Beyoğlu veya Karacabey'den biri olacak. Giresun ve Nazilli düşerken, 28 puanlı Derince ve 31 puanlı Diyarbekir arasında Derince'nin ligde kalması için Nazilli'yi yenip, Diyarbekir'in Ankara Demir'e kaybetmesi gerekiyor.