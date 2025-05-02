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Haberler TFF 2. Lig Bursa'ya müjde

Bursa'ya müjde

2. Lig’e çıkan Bursaspor’da Başkan Enes Çelik, “Her gün çok farklı oyuncularla temaslar ve görüşmeler oluyor. Bazı biten transferler de var” diye müjde verdi

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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Bursa'ya müjde

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Nesine 2. Lig'de de şampiyonluk kadrosu kurmak için kolları sıvayan Bursaspor'da Başkan Enes Çelik, AS TV'ye transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Çelik, "Bütün Bursalıların rahatlıkla 90 dakika boyunca keyifle izleyecekleri bir takım üzerinde çok ciddi çalışmalarımız var. Her gün çok farklı oyuncularla temaslar ve görüşmeler oluyor. Ama ligler devam ediyor. Ligler devam ettiği için de bir süreç alacak. Bazı biten transferler de var" değerlendirmesinde bulundu.

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