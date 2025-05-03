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Haberler TFF 2. Lig Bursa’ya stat müjdesi

Bursa’ya stat müjdesi

2. LİG'İN yeni ekibi Bursaspor'da Başkan Enes Çelik, dev projeleri hayata geçirme hazırlığında olduklarını belirtti. Stadyumda sosyal alanların oluşturulması ilk sırada yer alıyor. Başkan Çelik, sahadaki çimlerin yenileneceğini ve zemin ısıtma sisteminin, düzenlenecek konser etkinlikleri sonrasında devreye alınacağını açıkladı. Gelir kaynaklarını artırmak adına ise 25-30 yeni locanın inşa edileceğini vurguladı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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Bursa’ya stat müjdesi
2. LİG'İN yeni ekibi Bursaspor'da Başkan Enes Çelik, dev projeleri hayata geçirme hazırlığında olduklarını belirtti. Stadyumda sosyal alanların oluşturulması ilk sırada yer alıyor. Başkan Çelik, sahadaki çimlerin yenileneceğini ve zemin ısıtma sisteminin, düzenlenecek konser etkinlikleri sonrasında devreye alınacağını açıkladı. Gelir kaynaklarını artırmak adına ise 25-30 yeni locanın inşa edileceğini vurguladı.
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