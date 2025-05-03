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Haberler TFF 2. Lig Erbaaspor 0–6 Serik Belediyespor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Serik Belediyespor 1. Lig'e yükseldi!

Erbaaspor 0–6 Serik Belediyespor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Serik Belediyespor 1. Lig'e yükseldi!

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup son hafta maçında Serik Belediyespor, Erbaaspor'u deplasmanda 6-0 mağlup etti. Bu karşılaşmayla birlikte 74 puana yükselen Serik Belediyespor şampiyon oldu ve 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı. İşte maçın detayları...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 17:20
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Erbaaspor 0–6 Serik Belediyespor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Serik Belediyespor 1. Lig'e yükseldi!

2'nci Lig Kırmızı Grupta Serik Belediyespor, Erbaaspor'u 6 - 0 mağlup ederek 74 puanla kırmızı grupta şampiyon oldu. Antalya temsilcisi 1'inci Lig'e yükseldi.

12'nci dakikada gelişen Serik Belediyesor atağında Gökhan Payal'ın ceza sahası içinde Enes Soy'a yaptığı sert hareket sonrası karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Enes Soy topu filelerle buluşturdu. 1-0

21'inci dakikada Gökhan Karadeniz'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına kestiği ortada topla buluşan Sefa Narin'in vuruşu ile fark 2'ye yükseldi: 2-0

24'üncü dakikada Sefa'nın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Enes Soy kalecinin üstünden yaptığı aşırtma vuruşla farkı 3'e yükseltti: 3-0

35'inci dakikada Erbaaspor savunmasından seken top Enes Soy'un önünde kaldı. Enes'in vuruşunda top filelerle buluştu: 4-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 4-0 sona erdi.

77'nci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Oğuz Han Aynaoğlu'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Onurcan Güler'in sert şutu savunmadan döndü.

81'inci dakikada hızlı gelişen Serik atağında Selim Dilli'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Erkan Eyibil'in vuruşu filelerle buluştu: 5-0

89'uncu dakikada gelişen Serik atağında Erkan Eyibil'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Cem'in vuruşu filelerle buluştu: 6-0

Karşılaşma 6-0 sonuçlandı.

STAT: Erbaa İlçe

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Emre Akkaya, Buğra Can Semercioğlu

ERBAASPOR: Oğuzhan (Dk. 71 Sabri), Oğuz Han Aynaoğlu, Alperen Akar (Dk. 46 Muhammed), Hüseyin Soymaz, Gökhan Payal, Cemal (Dk. 80 Yunusemre), Onurcan Güler, Mahmut Sarıhasan (Dk. 55 Enes Şanlı), Oğulcan Enes Demiroğlu, Oktay Balcı (Dk. 70 Ahmet), Bahadır

SERİK BELEDİYESPOR: Aydın Bağ (Dk. 76 İbrahim), Feyyaz Belen, Erkan Eyibil, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Cem), Berk İsmail Ünsal, Selim Dilli, Bilal Ceylan, Batuhan İşçiler, Sefa Narin (Dk. 67 Şahverdi), Enes Soy (Dk. 41 Mehmet Ali Büyüksayar), Onur Karakabak

GOLLER: Dk. 13 (P), Dk. 24 ve Dk. 35 Enes Soy, Dk. 22 Sefa Narin, Dk. 81 Erkan Eyibil, Dk. 89 Cem (Serik Belediyespor)

SARI KARTLAR: Onur Karakabak (Serik Belediyespor)

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