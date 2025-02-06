Goller Tekke'den

2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan 1461 Trabzon, Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü ve teknik direktör Fatih Tekke'nin oğlu Muhammet Berkay Tekke ile sözleşme imzaladı. Bordo- mavililler, ligin ilk yarısında 2. Lig'de Karaman FK forması giyen Muhammet Berkay Tekke ile 2 yıllık kontrat imzaladı. Bu sezon Karaman ekibinde 11 karşılaşmada boy gösteren 21 yaşındaki genç santrfor, "Hem hedefleri olan hem de genç futbolculara önem veren bir kulübe geldim. Ben de burada kendimi gösterip, başarılı olmak istiyorum. Trabzonlu olduğum için yabancılık çekmeyeceğim. İnşallah hem takım hem de kendim olarak başarılı bir sezon geçiririz" diye umut dağıttı.