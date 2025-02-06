  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 2. Lig Elazığ Vanspor FK maçını bekliyor

Elazığ Vanspor FK maçını bekliyor

Son dakika spor haberleri: Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’un 21. Haftası’nda Vanspor FK’yı konuk edecek. Elazığ ekibinde mücadelenin hazırlıkları sürüyor.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 09:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Elazığ Vanspor FK maçını bekliyor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta ara dönemde yaptığı takviyelerle gözünü şampiyonluğa diken Çimentaş Elazığspor, 21. haftada kritik maçta Artı Değer Vanspor FK'yı ağırlayacak. Geçtiğimiz sezon yükseldiği 2. Lig'de de şampiyon olmayı hedefleyen Elazığspor için taraftarlar maçın önemine binaen farklılıklar oluşturuyor. İş adamları ücretsiz bilet dağıtımı sağlarken, bu maça özel ücretsiz tişört dağıtımı da planlanıyor.

Cumartesi günü oynanacak olan Elazığspor-Vanspor maçı biletleri 1000 TL ile 50 TL arasında satılırken, İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı kararla maça deplasman takım taraftarları alınmayacak. Karar sezonun ilk yarısında Van'da oynanan maçta da Elazığspor taraftarları içinde uygulanmıştı. 39 puana sahip iki takımın maçı zirve mücadelesi adına hayati öneme sahip.

Aslan'dan Avrupa'ya stoper çıkarması! Listede 4 isim var
F.Bahçe'de Ognjen Mimovic krizi!
DİĞER
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur mirastan men edildi! Necla Nazır hastanelik oldu! "Yazıklar olsun hepinize"
Hatay Deprem Şehitliği'nde "Şubat hiç gelmesin" feryadı... "Ailemden 44 kişiyi kaybettim" | 6 aylık Alp'in mezarını süsleyen oyuncaklar
Spor camiası 'Asrın Felaketi'ni unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar
İtalyanlar duyurdu! Osimhen hayalleri suya düştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fener için flaş iddia! Casemiro radarda Fener için flaş iddia! Casemiro radarda 09:50
Geosis Boluspor - Galatasaray maçı detayları Geosis Boluspor - Galatasaray maçı detayları 09:44
Spor camiası 'Asrın Felaketi'ni unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar Spor camiası 'Asrın Felaketi'ni unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar 09:28
Elazığ Vanspor FK maçını bekliyor Elazığ Vanspor FK maçını bekliyor 09:14
Fırtına'da maçın ardından o isme büyük övgü! Fırtına'da maçın ardından o isme büyük övgü! 09:01
Maçın ardından o isme flaş eleştiri! Maçın ardından o isme flaş eleştiri! 08:47
Daha Eski
Bugünkü maçlar 6 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar 6 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? 08:20
Leverkusen'den muhteşem geri dönüş! Leverkusen'den muhteşem geri dönüş! 01:42
Leverkusen'den muhteşem geri dönüş! Leverkusen'den muhteşem geri dönüş! 01:41
Newcastle United İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal'i devirdi! Newcastle United İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal'i devirdi! 01:21
G.Saray Lemina'nın maliyetini açıkladı G.Saray Lemina'nın maliyetini açıkladı 01:19
Milan yarı finale turladı! Milan yarı finale turladı! 01:19