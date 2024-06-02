Haberler TFF 2. Lig 1461 Trabzon FK - Iğdır FK maçı CANLI İZLE

1461 Trabzon FK - Iğdır FK maçı CANLI İZLE

TFF 2. Lig play-off final maçında 1461 Trabzon FK ile Iğdır FK karşı karşıya geliyor. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçtan galibiyetle ayrılan takım adını TFF 1. Lig'e yazdıracak. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 19:58 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 20:06
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1461 Trabzon FK - Iğdır FK maçı CANLI İZLE

TFF 2. Lig play-off final maçında Trabzon FK ile Iğdır FK kozlarını paylaşıyor.

Bu mücadeleden galibiyetle ayrılan takım 1. Lig'e yükselecek.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

1461 TRABZON FK - IĞDIR FK MAÇI İLK 11'LERİ:

1461 Trabzon FK: Ömer, Erkam, Buğrahan, Taha Can, Bahadır, A. Emir, Tunahan, Hakan, Ali Han, İlhan, Atabey

Iğdır FK: Hasan, Hakan, Mehmet Tayfun, Mert, Enes, Eyüp, Mesut, Berkan Mahmut, Halil İbrahim, Bekir Can

1461 TRABZON FK - IĞDIR FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1461 Trabzon FK - Iğdır FK maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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