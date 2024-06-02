1461 Trabzon FK - Iğdır FK maçı CANLI İZLE

TFF 2. Lig play-off final maçında Trabzon FK ile Iğdır FK kozlarını paylaşıyor.
Bu mücadeleden galibiyetle ayrılan takım 1. Lig'e yükselecek.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
1461 TRABZON FK - IĞDIR FK MAÇI İLK 11'LERİ:
1461 Trabzon FK: Ömer, Erkam, Buğrahan, Taha Can, Bahadır, A. Emir, Tunahan, Hakan, Ali Han, İlhan, Atabey
Iğdır FK: Hasan, Hakan, Mehmet Tayfun, Mert, Enes, Eyüp, Mesut, Berkan Mahmut, Halil İbrahim, Bekir Can
1461 TRABZON FK - IĞDIR FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
1461 Trabzon FK - Iğdır FK maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.