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2. Lig'de skandal

Serik Belediye, şampiyonun belli olacağı Erokspor deplasmanına U19’la çıktı. 2. sıradaki Vanspor bu duruma tepki göstermek için Bursa’da sahadan çekildi

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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2. Lig'de skandal

Esenler Erokspor ile Vanspor'un şampiyonluk yarışı verdiği 2. Lig Beyaz Grup'ta dün skandal olaylar yaşandı. Son haftada 80 puanlı lider Erokspor, Serik Belediye'ye konuk olurken; 78 puanla ikinci sırada olan Vanspor ise Bursaspor deplasmanına gidecekti. Hafta boyunca Serikli oyuncuların bu alacakları gerekçesiyle maça çıkmayacağı konuşulmuştu. Futbolcular, şaibe olmaması adına son anda oynamaya ikna oldu.

Fakat bu kez yönetim, oyuncular ve teknik heyet stada gelmesine rağmen 19 yaş altı takımıyla çıkınca ortalık karıştı. İkinci sıradaki Vanspor, Serik Belediye'nin sahaya U19 ile çıkmasını protesto etmek için Bursaspor maçının ilk dakikasında hareketsiz kaldı. 22. dakikada ise sahadan çekildiler. Erokspor'un, Serik Belediye'yi 6-0'la geçerek şampiyonluğunu ilan ettiği güne bu olaylar silsilesi damga vurdu.

VANSPOR: ŞAİBE DÜŞTÜ

Olayla ilgili açıklama yapan Vanspor: "Yaşananlar, sadece futbolun değil, aynı zamanda insanlık onurunun da çiğnendiği bir gündür. Bu durum ligin geçerliliğine şaibe düşürecektir. Türk futbolu, karanlık taktiklere karşı birlik olmalı ve gereken adımları atmalıdır" ifadelerini kullandı.

KAVÇAK GÖREVİ BIRAKTI

Serik Belediyespor Teknik Direktörü Cem Kavçak, takımın başında sahaya çıkmadı. Kavçak, "Şaibeli ortamın içerisinde adımızın bulunmasını istemediğimizden dolayı bu kararı aldık. Görevi bırakıyorum" dedi.

TEŞVİK PRİMİ İDDİASI

Serik Belediye Başkanı İbrahim Şahin, oyunculara tepki gösterdi: "Maça çıkmayacağız diyip 2 saat kala stada geliyorlar. Futbolculara teşvik primi gibi şeyler söylenip sahaya çıkmaları istenmiş. Duyumlar aldık."

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