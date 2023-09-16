Yusuf döndü

Altınordu, altyapısından çıkan eski futbolcusu Yusuf Acer'i yuvaya döndürdü. 4 sezon İzmir ekibinde forma giydikten sonra 2019'da Çaykur Rizespor'un yolunu tutan 26 yaşındaki sol bek, transferin son gününde imzayı attı.
Altınordu, altyapısından çıkan eski futbolcusu Yusuf Acer'i yuvaya döndürdü. 4 sezon İzmir ekibinde forma giydikten sonra 2019'da Çaykur Rizespor'un yolunu tutan 26 yaşındaki sol bek, transferin son gününde imzayı attı. Erzurum ve Akhisar'da da görev yapan Yusuf, son olarak geçen sezon Muşspor'da oynadı.