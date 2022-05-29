Karacabey Belediyespor - Bodrumspor: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 2. Lig Yükselme Play-off final maçında Karacabey Belediyespor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadeleyi 3-0'lık skorla Bodrumspor kazandı.

Bodrumspor'a galibiyeti getiren goller, 30. dakikada Erdem Çetinkaya, 39. dakikada Samet Yalçın ve 53. dakikada Cenk Şen'den geldi.

Bu sonuçla Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

MAÇTAN DAKİKALAR

15'inci dakikada sağ kanattan çizgiye inen Süleyman Güneş'in ortasında Samet kafayı vurdu, top Karacabey Belediyespor savunmasından döndü.



23'üncü dakikada Bodrumspor tehlikeli geldi. Üzeyir'in penaltı noktasına gönderdiği topa Süleyman Güneş gelişine vurdu. Karacabey Belediyespor kalecisi Veysel meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



30'uncu dakikada Bodrumspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta sağ kanattan Üzeyir ortaladı, savunmanın arkasından kafayı vuran Erdem ağları havalandırdı: 0-1.



39'uncu dakikada Bodrumspor farkı ikiye çıkardı. Sergen'in ara pasında araya giren Samet, kaleci Veysel'i de çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi: 0-2.



50'inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Süleyman Güneş'in orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



54'üncü dakikada Bodrumspor skoru 3-0'a getirdi. Sol kanattan yaptığı baskı sonucu topu kapan Cenk kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sert vurdu: 0-3.



74'üncü dakikada Karacabey Belediyespor'da kazanılan serbest vuruşu Ahmet Eren kullandı, Bodrumspor savunması son anda araya girerek tehlikeyi savuşturdu. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, maçı kazanan Bodrumspor Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi.