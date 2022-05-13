Avantajı kaptı

TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un dikkat çeken iki ekibi Bayburt Özel İdare Spor ile 1461 Trabzonspor, play-off çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Bayburt Genç Osman Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı ikinci yarıda da durum farklı olmadı. Bayburt İl Özel İdare Spor rakip kalede bulduğu fırsatları harcadı. Bordo-mavililler de yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi

ŞANSI TUTMUYOR

Play-Off çeyrek final mücadelesinde ikinci karşılaşma 16 Mayıs Pazartesi günü Trabzon'da oynanacak. İlk maçta gol yemeyerek avantajı eline geçiren bordo-mavililler kazanırsa adını play-off yarı finaline yazdıracak. Karadeniz ekibi normal sezonda Bayburt Özel İdare Spor'la karşılaştığı maçlardan galibiyet çıkartamamıştı. Rakibine karşı şansı tutmayan bordo-mavililer, ilk yarıda evindeki maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Deplasmandaki karşılaşma ise Bayburt Özel İdare'nin 1-0'lık zaferiyle sonuçlandı.