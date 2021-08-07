Turgutluspor forvet alacak

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Teknik Direktörü Kazım Akgün, yeni sezon öncesi kadroya yapılacak takviyeler hakkında yaptığı açıklama, "Hücum anlamında eksik bölgelerimiz var. Takviye yapacağız. Görüştüğümüz futbolcular var. Oyuncular Turgutluspor'a gelmekte istekliler, biz en doğru isimleri kadromuza katmak için ince eleyip sık dokuyoruz" ifadesini kullandı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Teknik Direktörü Kazım Akgün, yeni sezon öncesi kadroya yapılacak takviyeler hakkında yaptığı açıklama, "Hücum anlamında eksik bölgelerimiz var. Takviye yapacağız. Görüştüğümüz futbolcular var. Oyuncular Turgutluspor'a gelmekte istekliler, biz en doğru isimleri kadromuza katmak için ince eleyip sık dokuyoruz" ifadesini kullandı.