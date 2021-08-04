Alt liglerin özeti (05.08.21)

TFF 3. Lig 1.Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor çifte transfere imza attı. İzmir temsilcisi, Karakoçan FK'dan sağ bek Burak Özbakır (27) ve Silivrispor'dan kanat Muhammet Sait Özvardar (23) ile sözleşme imzaladı. İki oyuncu da tek hedefin şampiyonluk olduğunu belirtti.



Elazığ Karakoçan FK, sağ kanat Fatih Kıran'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki oyuncu; Sivas, Göztepe, Sivas Belediye, Bandırma ve Yomra formaları giydi. Son olarak ise Nevşehir Belediye'de oynayan Fatih, geçtiğimiz sezon toplamda 32 maçta 9 gol attı.