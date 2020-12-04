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Manisa doludizgin

’ta fırtınalar estiren Manisa FK, deplasmanında Nizamettin ve Tayyib’in golleriyle kazandı. Siyah-beyazlılar puanını 37’ye çıkarttı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 23:47 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Manisa doludizgin

Beyaz Grup'ta Manisa FK fırttınası hız kesmeden sürüyor. 13. hafta mücadelesinde 'ya konuk olan siyahbeyazlılar, 2-0'lık galibiyetle yenilmezliğini sürdürdü. 76. dakikada karambolde, hakem penaltı noktasını gösterdi. Nizamettin'in kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-1. 90'da Mert'in pasıyla kale önünde buluşan Tayyib, topu filelere gönderdi: 0-2. Bu skorla puanını 37'ye çıkartan Manisa, şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Manisa'nın en yakın rakibi Hekimoğlu ile arasında 13 puan fark bulunuyor.

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