Manisa doludizgin

Beyaz Grup'ta Manisa FK fırttınası hız kesmeden sürüyor. 13. hafta mücadelesinde Şanlıurfa'ya konuk olan siyahbeyazlılar, 2-0'lık galibiyetle yenilmezliğini sürdürdü. 76. dakikada karambolde, hakem penaltı noktasını gösterdi. Nizamettin'in kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-1. 90'da Mert'in pasıyla kale önünde buluşan Tayyib, topu filelere gönderdi: 0-2. Bu skorla puanını 37'ye çıkartan Manisa, şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Manisa'nın en yakın rakibi Hekimoğlu ile arasında 13 puan fark bulunuyor.