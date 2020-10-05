Kara Elmas yıkıldı

Kırmızı-siyahlılar, 53’te Batuhan’la öne geçti. 68’de Embiya skoru eşitledi ve Tekirdağ’da puanlar paylaşıldı.
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 23:44Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'un 3. haftasında Ergene Velimeşe ile Zonguldak Kömürspor kozlarını paylaştı. Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken; Zonguldak 53'te Batuhan Yılmaz'la öne geçti. 68'de Embiya Yıldız skoru eşitledi. Kalan sürede başka gol olmayınca iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından yenilgisiz unvanını koruyan Zonguldak 5 puana çıktı. Velimeşe ise ilk puanını aldı.