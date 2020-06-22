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22 Haziran 2020, Pazartesi
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’da Arslan memnun

Manisa’da Arslan memnun

2. Lig 'ta hedefini play-off'tan 1. Lig'e yükselmek olarak belirleyen FK'da takımından memnun.

2. Lig 'ta hedefini play-off'tan 1. Lig'e yükselmek olarak belirleyen FK'da takımından memnun. Arslan, "Sıcak havalara rağmen çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik. İlk etap çalışmalarımız temel kuvvet ve kondisyon ağırlıklı geçti. Futbolcularımıza 2 gün izin verdik. Pazartesi akşamı çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

  1. 22.6.2020
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