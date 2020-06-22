Manisa’da Arslan memnun
2. Lig Beyaz Grup'ta hedefini play-off'tan 1. Lig'e yükselmek olarak belirleyen Manisa FK'da teknik direktör Cihat Arslan takımından memnun.
2. Lig Beyaz Grup'ta hedefini play-off'tan 1. Lig'e yükselmek olarak belirleyen Manisa FK'da teknik direktör Cihat Arslan takımından memnun. Arslan, "Sıcak havalara rağmen çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik. İlk etap çalışmalarımız temel kuvvet ve kondisyon ağırlıklı geçti. Futbolcularımıza 2 gün izin verdik. Pazartesi akşamı çalışmalara devam edeceğiz" dedi.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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