Manisa’da Arslan memnun

2. Lig Beyaz Grup'ta hedefini play-off'tan 1. Lig'e yükselmek olarak belirleyen Manisa FK'da teknik direktör Cihat Arslan takımından memnun. Arslan, "Sıcak havalara rağmen çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik. İlk etap çalışmalarımız temel kuvvet ve kondisyon ağırlıklı geçti. Futbolcularımıza 2 gün izin verdik. Pazartesi akşamı çalışmalara devam edeceğiz" dedi.