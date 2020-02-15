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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Belediyespor-Ankara Demirspor maçı ertelendi

Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor maçı ertelendi

2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında oynanacak olan Belediyespor-Ankara Demirspor maçı sahanın karlı ve buzlu olmasından dolayı ertelendi.

Belediyespor-Ankara Demirspor maçına ev sahipliği yapacak Stadyumu'nda kar ve buz temizle çalışmaları devam ederken, hakem ve yetkilileri sahayı inceledikten sonra maçın ertelenmesine karar verdi.

Maç yarın saat 13.00'da Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. Sahanın buzlu ve karlı olması durumunda ise maç ileri bir tarihe ertelenecek.

  1. 15.02.2020
  2. Güncelleme: 15.02.2020 15:26
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