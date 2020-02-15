Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor maçı ertelendi

Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor maçına ev sahipliği yapacak Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda kar ve buz temizle çalışmaları devam ederken, hakem ve TFF yetkilileri sahayı inceledikten sonra maçın ertelenmesine karar verdi.

Maç yarın saat 13.00'da Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. Sahanın buzlu ve karlı olması durumunda ise maç ileri bir tarihe ertelenecek.