Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor maçı ertelendi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında oynanacak olan Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor maçı sahanın karlı ve buzlu olmasından dolayı ertelendi.
Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor maçına ev sahipliği yapacak Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda kar ve buz temizle çalışmaları devam ederken, hakem ve TFF yetkilileri sahayı inceledikten sonra maçın ertelenmesine karar verdi.
Maç yarın saat 13.00'da Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. Sahanın buzlu ve karlı olması durumunda ise maç ileri bir tarihe ertelenecek.
- 15.02.2020
- Güncelleme: 15.02.2020 15:26
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Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
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Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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