Devreye lider gireceğiz
2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son maçında Sancaktepe deplasmanına çıkacak Manisa'da çalışmalar sürüyor. Teknik Direktör İsmail Ertekin, İnegöl karşısındaki yenilgiyi değerlendirirken, "Bize hiç yakışmadı. Ligdeki ilk mağlubiyeti aldık. Hafta sonu kazanıp ligin ilk yarısını zirvede kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 12.12.2019
-
Adil Gevrek: Şu an istediğimiz seviyede değiliz
Toplam 1
Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
-
Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu
Toplam 1
Yorum
eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
-
Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
Devreye lider gireceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.