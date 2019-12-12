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12 Aralık 2019, Perşembe
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Devreye lider gireceğiz

Devreye lider gireceğiz

2. Lig 'ta ilk yarının Sancaktepe deplasmanına çıkacak 'da çalışmalar sürüyor. , İnegöl karşısındaki yenilgiyi değerlendirirken, "Bize hiç yakışmadı. Ligdeki ilk mağlubiyeti aldık. Hafta sonu kazanıp ligin ilk yarısını zirvede kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

2. Lig 'ta ilk yarının Sancaktepe deplasmanına çıkacak 'da çalışmalar sürüyor. , İnegöl karşısındaki yenilgiyi değerlendirirken, "Bize hiç yakışmadı. Ligdeki ilk mağlubiyeti aldık. Hafta sonu kazanıp ligin ilk yarısını zirvede kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 12.12.2019
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