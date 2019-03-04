Amed Sportif'ten jiletli vahşet
2. Lig’de önceki gün oynanan maçta Amedsporlu Mansur’un sahaya kesici aletle çıkarak Sakaryasporlu oyuncuları yaraladığı iddia edildi.
TFF Lig'de Amed Sportif ile Sakaryaspor arasında oynanan maç eşi benzeri görülmemiş bir olaya sahne oldu. Maç öncesi çıkan tartışmada Amedspor'dan Muhlis ile Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu'nun kırmızı kart gördüğü maçın ardından Sakaryasporlu futbolculardan ilginç bir iddia ortaya atıldı. Önceki gün oynanan ve 1-1 berabere biten maçtan sonra Sakaryalı futbolcu Ferit Erişçi, Amedsporlu Mansur Çalar'ın sahaya kesici aletle çıktığını iddia ettti. Erişçi, sosyal medyadan fotoğrafları, "Umarım TFF bunları görür.. Adam sahaya kesici cisimle çıkıyor" ifadeleriyle paylaştı. Bu arada görüntüler TV264 kanalı tarafından da yayınlandı. Jilet benzeri bir aletin kullanıldığı olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
- 4.3.2019
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Filede derbi heyecanı
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Amed Sportif'ten jiletli vahşet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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