Amed Sportif'ten jiletli vahşet
04 Mart 2019, Pazartesi
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'ten jiletli vahşet

Amed Sportif'ten jiletli vahşet

2. Lig’de önceki gün oynanan maçta ’un sahaya kesici aletle çıkarak Sakaryasporlu oyuncuları yaraladığı iddia edildi.

TFF Lig'de ile Sakaryaspor arasında oynanan maç eşi benzeri görülmemiş bir olaya sahne oldu. Maç öncesi çıkan tartışmada Amedspor'dan Muhlis ile Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu'nun kırmızı kart gördüğü maçın ardından Sakaryasporlu futbolculardan ilginç bir iddia ortaya atıldı. Önceki gün oynanan ve 1-1 berabere biten maçtan sonra Sakaryalı futbolcu Ferit Erişçi, Çalar'ın sahaya kesici aletle çıktığını iddia ettti. Erişçi, sosyal medyadan fotoğrafları, "Umarım TFF bunları görür.. Adam sahaya kesici cisimle çıkıyor" ifadeleriyle paylaştı. Bu arada görüntüler TV264 kanalı tarafından da yayınlandı. Jilet benzeri bir aletin kullanıldığı olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

  1. 4.3.2019
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