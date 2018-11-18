Çıkan olaylarda 7 taraftar gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhanespor-Adana Demirspor maçının 2-2 bitmesinin ardından Kırmızı Beyazlı taraftarlar rakip takım oyuncularına ve hakeme büyük tepki gösterdi. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruptaki 7 taraftar polis ekiplerince gözaltına alındı. Taraftarların gözaltılarının ardından gerginlik son buldu.