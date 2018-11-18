Gümüşhane'de maç sonrası gerginlik
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    Gümüşhane'de maç sonrası gerginlik

    Gümüşhane'de maç sonrası gerginlik

    2. Lig Beyaz Grup'ta bugün Gümüşhanespor ile arasında oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan maçın ardından olaylar çıktı.

    Çıkan olaylarda 7 taraftar gözaltına alındı.
    Alınan bilgiye göre, Gümüşhanespor-Adana Demirspor maçının 2-2 bitmesinin ardından Kırmızı Beyazlı taraftarlar rakip takım oyuncularına ve hakeme büyük tepki gösterdi. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruptaki 7 taraftar polis ekiplerince gözaltına alındı. Taraftarların gözaltılarının ardından gerginlik son buldu.

    1. 18.11.2018 18:39
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