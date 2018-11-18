Gümüşhane'de maç sonrası gerginlik
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün Gümüşhanespor ile Ankara Demirspor arasında oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan maçın ardından olaylar çıktı.
Çıkan olaylarda 7 taraftar gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşhanespor-Adana Demirspor maçının 2-2 bitmesinin ardından Kırmızı Beyazlı taraftarlar rakip takım oyuncularına ve hakeme büyük tepki gösterdi. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruptaki 7 taraftar polis ekiplerince gözaltına alındı. Taraftarların gözaltılarının ardından gerginlik son buldu.
- 18.11.2018 18:39
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
Cenk Zaman kaybıydı zaten nasıl bizi B statüsüne aldılar hayret,olmamız gereken yere indik zaten kendiliğimizden,Balkanlardayız ne mutlu :D
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Obradovic'den Jan Vesely'e: Önce evlat!
Toplam 2
Yorum
can aziz yıldırımın en büyük icraati bu adamı getirmek oldu
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
ua54 daha iyi oldu bu ligin takımı değiliz belliki. C'dekilerle başa baş gider en azından
Gümüşhane'de maç sonrası gerginlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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