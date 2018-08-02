Bursaspor, genç ismi kiraladı
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    , genç ismi kiraladı

    Bursaspor, genç ismi kiraladı

    2.Lig ekiplerinden İnegölspor, 'dan orta saha oyuncusu 'ı 1 yıllığına kiraladı.

    'da Teknik Direktör Samet Aybaba'nın kiralanması yönünde rapor verdiği isimler arasında yer alan genç oyuncu , 1 yıllığına İnegölspor'a kiralandı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Futbol Şube Sorumlusu Kani Ademoğlu, "Emirhan kardeşimizi dış olarak görmüyoruz. Kendi kardeşimiz gibi görüyoruz. Emirhan kardeşimizi Bursaspor'dan 1 yıllığına kiralamış bulunuyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Transferde emeği geçen özellikle Onursal Başkanımız aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, Bursaspor Başkanı Ali Ay'a, yöneticisi Ebubekir Keskin'e ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah şampiyonluk yolunda Emirhan kardeşimiz takımımıza yüksek katkılar sağlayacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. Sezon sonu hedefimize ulaşacağımıza inancımız tamdır" dedi.
    Genç oyuncu Emirhan Aydoğan ise, "Bu sene İnegölspor'u tercih etmemin en büyük sebebi geçen sene geçirdiğim güzel günler. Bu sene güzel günlerin üzerine daha büyük hedefler koyan bir yönetim, daha büyük hedefler koyan bir hoca var. Ben de bu sene daha başarılı olacağıma inanıyorum. İnşallah güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.
    Açıklamaların ardından Aydoğan, kendisini 1 yıllığına bordo-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
    1. 2.8.2018 14:34
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