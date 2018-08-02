Bursaspor, genç ismi kiraladı
TFF 2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Bursaspor'dan orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan'ı 1 yıllığına kiraladı.
Genç oyuncu Emirhan Aydoğan ise, "Bu sene İnegölspor'u tercih etmemin en büyük sebebi geçen sene geçirdiğim güzel günler. Bu sene güzel günlerin üzerine daha büyük hedefler koyan bir yönetim, daha büyük hedefler koyan bir hoca var. Ben de bu sene daha başarılı olacağıma inanıyorum. İnşallah güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.
Açıklamaların ardından Aydoğan, kendisini 1 yıllığına bordo-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
- 2.8.2018 14:34
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