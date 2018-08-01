TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fatih Karagümrük, Türk asıllı İsveçli oyuncu Erkan Zengin'i renklerine bağladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, daha önce Türkiye'de Beşiktaş, Eskişehirspor ve Trabzonspor formalarını terletmiş olan Erkan Zengin'in bu sezon kırmızı siyahlı forma için ter dökeceği belirtildi.
Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz Erkan Zengin'i renklerine bağladı. Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor formaları giymiş olan ve İsveç Milli Takımı'nda 21 maça çıkmış deneyimli futbolcu artık kırmızı siyahlı formamızın başarısı için ter dökecektir."
"PARA İÇİN DEĞİL, KARAGÜMRÜK'Ü ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN GELDİM"
Transferinin ardından kulübün internet sitesine kısa bir açıklamada bulunan Erkan Zengin, "Buraya para için değil, Karagümrük ve Süleyman (Hurma) Abi'yi arkadaşlarımla birlikte şampiyon yapmaya geldim" dedi.
Fatih Karagümrük, Erkan Zengin'in yanı sıra daha önce Spor Toto Süper Lig'de forma giymiş olan Turgut Doğan Şahin ve Mehmet Batdal'ı da kadrosuna katmıştı.
- 1.8.2018 16:25
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Fenerbahçe'den Akbaba operasyonu
Toplam 2
Yorum
mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
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Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'te
Toplam 1
Yorum
CELAL KARAGUMRUK GOMUMU BULDU NE IS
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin, Tolga Zengin ve Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu
Toplam 1
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CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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