Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'te
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'te

    2'nci Lig ekiplerinden , Türk asıllı İsveçli oyuncu 'i renklerine bağladı.

    ekibinden yapılan açıklamada, daha önce 'de , ve formalarını terletmiş olan 'in bu sezon kırmızı siyahlı forma için ter dökeceği belirtildi.
    Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz Erkan Zengin'i renklerine bağladı. Daha önce 'de Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor formaları giymiş olan ve İsveç 'nda 21 maça çıkmış deneyimli futbolcu artık kırmızı siyahlı formamızın başarısı için ter dökecektir."


    "PARA İÇİN DEĞİL, KARAGÜMRÜK'Ü ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN GELDİM"


    ardından kulübün internet sitesine kısa bir açıklamada bulunan Erkan Zengin, "Buraya para için değil, Karagümrük ve Süleyman (Hurma) Abi'yi arkadaşlarımla birlikte şampiyon yapmaya geldim" dedi.
    , Erkan Zengin'in yanı sıra daha önce Spor Toto Süper Lig'de forma giymiş olan Turgut Doğan Şahin ve 'ı da kadrosuna katmıştı.

    1. 1.8.2018 16:25
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