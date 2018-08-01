İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, daha önce Türkiye'de Beşiktaş, Eskişehirspor ve Trabzonspor formalarını terletmiş olan Erkan Zengin'in bu sezon kırmızı siyahlı forma için ter dökeceği belirtildi.

Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz Erkan Zengin'i renklerine bağladı. Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor formaları giymiş olan ve İsveç Milli Takımı'nda 21 maça çıkmış deneyimli futbolcu artık kırmızı siyahlı formamızın başarısı için ter dökecektir."



"PARA İÇİN DEĞİL, KARAGÜMRÜK'Ü ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN GELDİM"



Transferinin ardından kulübün internet sitesine kısa bir açıklamada bulunan Erkan Zengin, "Buraya para için değil, Karagümrük ve Süleyman (Hurma) Abi'yi arkadaşlarımla birlikte şampiyon yapmaya geldim" dedi.

Fatih Karagümrük, Erkan Zengin'in yanı sıra daha önce Spor Toto Süper Lig'de forma giymiş olan Turgut Doğan Şahin ve Mehmet Batdal'ı da kadrosuna katmıştı.