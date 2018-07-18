Fethiyespor'da Halil İbrahim Pekşen tamam
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    'da tamam

    Fethiyespor'da Halil İbrahim Pekşen tamam

    2'nci Lig takımlarından , 'dan sağ kanat oyuncusu 'i transfer etti.

    Başkan Mustafa Ferizcan ve Başkan Yardımcısı Özkan Torunoğulları yapılan görüşmede 25 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştı ve Halil İbrahim, Ege ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Havza Belediyespor altyapısında futbola başlayan deneyimli futbolcu, , Eyüpspor, Turgutluspor, Büyükçekmece Tepecik ve son olarak 'da oynadı.

    1. 18.7.2018 14:30
    2. Güncelleme: 19.7.2018 10:57
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