Samsunspor'dan Önder Özen'e teklif! – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    'dan 'e teklif!

    <a href="/index/samsunspor?id=27ad241c-6568-47e9-9a95-1c5725b6a616" class="" rel="tag">Samsunspor</a>'dan <a href="/index/onder-ozen?id=4d434325-1f81-43c0-92e6-a16fc0134bd6" class="" rel="tag">Önder Özen</a>'e teklif!

    2018-2019 sezonunda 2. Lig'de mücadele edecek 'un şube sorumlusu Suat Çakır, sportif direktörlük konusunda ile prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

    Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel kuruldan şirketleşme yetkisi aldıktan sonra futbolun başına geçmesi için ile temas kurduklarını kaydetti.

    Özen ile prensipte anlaştıklarını belirten Çakır, "Özen'i Samsun'a davet ettik. Görüşmelerimiz sürüyor. 'i futbolun tek patronu yapmayı planlıyoruz. Futbolcu transferi ve yeni teknik direktör konusunda, Özen ile yapacağımız görüşmenin sonucunda karar vereceğiz. Eğer kendisi ile resmi sözleşme imzalarsak çalışmak istediği teknik adamı ve oyuncuları da kendisi belirleyecek. Biz de şirketleşme konusundaki adımlarımızı atacağız." diye konuştu.

    Önder Özen'in sportif direktörlük konusunda çok önemli bir kariyere sahip olduğunu vurgulayan Çakır, " zaten bu ligin takımı değil. Hemen bu ligden üst liglere çıkmak için kaliteli oyuncular ve teknik direktör ile anlaşmaları yapacağız. Tabii ki bu noktada Önder Özen'in deneyimleri bize büyük fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

    1. 6.6.2018 19:54
    2. Güncelleme: 6.6.2018 19:54
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