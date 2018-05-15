Gümüşhanespor, Şanlıurfaspor'u rahat geçti – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Gümüşhanespor, Şanlıurfaspor'u rahat geçti

    Gümüşhanespor, Şanlıurfaspor'u rahat geçti

    Geçen sezonun finalisti Gümüşhane, 2-2’nin rövanşında evinde Şanlıurfa’yı 2-0’la devirdi. finalinde Sakaryaspor’un rakibi oldu.

    2. Lig play-off çeyrek finali rövanş karşılaşmasında Gümüşhanespor evinde konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti. İlk karşılaşmada deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla 'ta finale adını yazdırdı. Gümüşhane'ye finali getiren golleri; 33'te Fırat ve 67'de kaydetti. Gümüşhanespor, Beyaz Grup'ta normal sezonda da sarı- yeşilliler karşısında 1 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.

    4 MAÇTA YENİLMEDİ
    Şanlıurfa'yla bu sezon 4. kez karşılaşan Gümüşhane, bu maçlarda iki galibiyet (1-0, 2-0), iki beraberlik (1-1, 2-2) aldı.
    1. 15.5.2018
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