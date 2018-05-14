Afyonspor Sivas Belediye TFF. 2 Lig Kırmızı Grup play-off yarı final rövanş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Afyonspor  Belediye . 2 Lig  play-off yarı final rövanş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

    Afyonspor Sivas Belediye TFF. 2 Lig Kırmızı Grup play-off yarı final rövanş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

    . 2 Lig  play-off yarı final rövanş maçında Afyonspor  Belediye'yi ağırlıyor

    'ta ise 1-1'in rövanşında Afyon, Bld.'yle 19.00'da Spor'dan ekranlara gelecek maçta evinde kozlarını paylaşacak.
    1. 14.5.2018 11:03
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