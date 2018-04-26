Altay’da seferberlik
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta bitime 2 hafta kala yer yerinden oynuyor. İzmir ekibi Altay, Hacettepe'yi 3-1 yenip puanını 60'a çıkardı ve Ş. Urfa-Gümüşhane maçının berabere bitmesiyle ikinci basamağa tırmandı. Bu pazar Pendik deplasmanına çıkacak olan Altay, son hafta ise 61 puanlı lider Gümüşhane'yi ağırlayacak. Altay, iki maçı da kazanırsa şampiyon olacak ve 1. Lig'e direkt çıkacak.
- 26.4.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
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