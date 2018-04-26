Altay’da seferberlik – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
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    ’da seferberlik

    Altay’da seferberlik
    2. Lig 'ta bitime 2 hafta kala yer yerinden oynuyor. ekibi Altay, Hacettepe'yi 3-1 yenip puanını 60'a çıkardı ve Ş. Urfa-Gümüşhane maçının berabere bitmesiyle ikinci basamağa tırmandı. Bu pazar Pendik deplasmanına çıkacak olan , son hafta ise 61 puanlı lider Gümüşhane'yi ağırlayacak. Altay, iki maçı da kazanırsa şampiyon olacak ve 1. Lig'e direkt çıkacak.
    1. 26.4.2018
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