Nazilli Yavuz'la devam edecek – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    Nazilli Yavuz'la devam edecek

    Nazilli Yavuz'la devam edecek

    2'nci Lig 'ta son 3 haftaya girilirken Fethiyespor'un 9 puan gerisinde bulunan düşme hattındaki 'da Başkan gelecek sezonun planlamasına başladıklarını söyledi.

    Türker düzenlediği basın toplantısında matematiksel olarak henüz lige veda etmediklerini ancak kümede kalmalarının çok zor olduğunu belirterek, "Bu sezon yaşadığımız tüm kötü durumların sorumluluğunu üstleniyorum. Taraftarımızdan, camiamızdan ve büyüklerimizden özür dilerim. Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak değil şampiyon olacak bir ekip oluşturacağız. Teknik direktör 'la 3 yıllık sözleşmemiz bulunuyor. Ahmet Yavuz ve yardımcılarıyla 2018-19 sezonunda beraber olacağız" dedi.

    "BU DURUMLARIN BAŞ SORUMLUSU BAŞTA KULÜP BAŞKANI OLARAK BEN VE YÖNETİM KURULUMUZDUR"
    Futbolcuların geleceği ile ilgili de konuşan , "Hiçbir futbolcumuzun sözleşmesinde 'Küme düşülür ise serbest kalır' maddesi bulunmamaktadır. Ancak takım içerisinde toparlayacı bir ağabeyin olmayışı kötü gidişimize maalesef çanak tutmuştur. Tüm bu durumların baş sorumlusu başta başkanı olarak ben ve yönetim kurulumuzdur" diye konuştu.

    "YAPMIŞ OLDUĞUMUZ HATALARDAN DERS ÇIKARACAĞIZ"
    Zor bir süreçten geçtiklerini sözlerine ekleyen Türker, "'un yeri 2'nci Lig bile değildir. Düştüğümüz yerden efeler gibi kalkıp hakketmiş olduğumuz yerlere en kısa süre içerisinde geleceğimize inancım tamdır. Bugüne kadar yapmış olduğumuz hatalardan ders çıkaracağız. Mücadele eden, hırs dolu, başarıya aç ve inanan bir kadro kuracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu doğrultuda Ahmet Yavuz ve ekibiyle transfere başladık. 3 oyuncuyla prensipte anlaştık" ifadelerini kullandı.

    1. 19.4.2018 12:39
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